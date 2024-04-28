В Іраку криміналізували одностатеві стосунки. Тепер за це загрожує до 15 років увʼязнення

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Напередодні парламент Іраку ухвалив закон про кримінальну відповідальність за одностатеві стосунки з максимальним покаранням у 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Reuters.

Іракські парламентарі стверджують, що цей крок спрямований на «підтримку релігійних цінностей».

За копією закону, з якою ознайомилася редакція Reuters, закон має на меті «захистити іракське суспільство від моральної розбещеності та закликів до гомосексуалізму, які охопили світ».

Закон здебільшого підтримали консервативні шиїтські мусульманські партії, які утворюють найбільшу коаліцію в парламенті Іраку.

Закон «Про боротьбу з проституцією та гомосексуалізмом» забороняє одностатеві стосунки й передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі за це та від семи років увʼязнення для тих, хто «пропагує» гомосексуалізм або проституцію.

Закон також передбачає від одного до трьох років увʼязнення для тих, хто змінює свою біологічну стать, і для чоловіків, які «навмисно вдягаються, як жінка».

Спершу цей законопроєкт передбачав смертну кару за одностатеві стосунки. Однак покарання змінили перед ухваленням закону через сильний протест США і європейських країн.

За даними Our World in Data, понад 60 країн криміналізують одностатеві стосунки, тоді як у понад 130 країнах вони є законними.