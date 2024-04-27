WSJ: Американська розвідка припускає, що путін не наказував убити Навального в лютому

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Розвідка США схиляється до думки, що путін не наказував убити політика Олексія Навального в лютому.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Американські розвідувальні служби не заперечують провини путіна в смерті Навального, проте вважають, що він не віддавав прямого наказу про його вбивство в той момент. Такої версії дотримуються Центральне розвідувальне управління, Офіс директора національної розвідки та розвідувальний підрозділ Державного департаменту.

Висновки розвідки США базуються, зокрема, на секретних даних, аналізі публічно відомих фактів, включаючи час його смерті й те, як це вбивство кинуло тінь на «переобрання» путіна.

Тим часом деякі європейські спецслужби залишаються скептичними щодо того, що путін не мав прямої причетності до смерті Навального. Наприклад, директор Польського інституту міжнародних відносин Славомір Дембскі ставить під сумнів оцінку США і пояснює це тим, що «Навальний був політично цінним ув’язненим, і всі знали, що путін особисто був зацікавлений у його долі. Шанси на таку ненавмисну ​​смерть низькі».

Смерть Навального

16 лютого 2024 року Федеральна служба виконання покарань росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомила, що Олексій Навальний помер у виправній колонії № 3. Служба писала, що нібито під час прогулянки Навальному стало погано, він знепритомнів. На місце прибули медики, але врятувати його не вдалося — 47-річний Навальний загинув. Лідери країн Заходу одностайно поклали відповідальність за смерть Навального на режим путіна.

24 лютого 2024 року тіло Навального віддали його матері Людмилі.

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Навальний помер через обрив тромбу, як і казала російська пропаганда й представники Кремля.