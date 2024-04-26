Норвегія виділить $13,6 млн на обслуговування танків Leopard, які вона передала Україні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Норвегія виділить $13,6 мільйона (150 мільйонів норвезьких крон) на обслуговування танків Leopard 2 A4, які вона вже передала Україні. Технічна підтримка норвезьких танків проходить у Польщі.
Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.
Кошти виділяють з огляду на потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні військової техніки. У березні 2023 року Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 і чотири ремонтні спецмашини NM217 Bergepanser.
За останні місяці Норвегія передала Україні військової допомоги приблизно на $91 мільйон (один мільярд норвезьких крон). Серед іншого Норвегія передавала близько 5 000 протитанкових ракет M72 і важливі артилерійські снаряди, які використовувалися в танках M109, що їх вона передала ще раніше. У цю суму входить заміна й ремонт уже наданої техніки.
- У травні 2023 року Норвегія заявила, що має для України пʼятирічну програму військової допомоги на 75 мільярдів норвезьких крон ($5,4 млрд). А в грудні 2023 року країна оголосила, що надає Україні $218 мільйонів і анонсувала передачу ППО NASAMS.