Голова МВС Польщі заявив, що країна продовжить захист українських біженців. Їхні дані Україні не передаватимуть

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Голова Міністерства внутрішніх справ Польщі Марчін Кєрвінський заявив, що Польща продовжить захист для українських біженців.

Про це повідомляє RMF FM.

Поки що захист для українських біженців діє до 30 червня, але за кілька днів мають подати нову редакцію цього закону, яка «врегулює всі ці питання», каже Кєрвінський.

Ті, хто не матимуть паспортів, підлягатимуть тимчасовому захисту. Польща охоронятиме їхні права й нікому не передасть особисті дані біженців, зокрема й українській стороні, зауважив Марчін Кєрвінський.

Що передувало

З 23 квітня для українців призовного віку, які перебувають за кордоном, призупинили надання консульських послуг. Обмеження діятимуть до набрання чинності законом про мобілізацію 18 травня, після цього консульські послуги можна буде отримати, оновивши дані в ТЦК.

Того ж дня, 23 квітня, ДП «Документ» повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном через «технічні причини». Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація.

Після цього понад 300 українців заблокували паспортний сервіс у Варшаві з вимогою видати їм документи. Люди отримали повідомлення, що їхні документи готові, але у видачі їм відмовляють.