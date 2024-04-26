Politico: США оголосять про новий пакет військової допомоги на $6 мільярдів
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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U.S. Army
Сполучені Штати готують один зі своїх найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги Україні на $6 мільярдів і оголосять про нього на засіданні у форматі «Рамштайн».
Про це пише Politico з посиланням на джерела.
Пакет включатиме боєприпаси для систем ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, дрони, зброю для боротьби з безпілотниками та ракети класу «повітря — повітря» для винищувачів.
Гроші з цього пакету підуть на контракти з американськими оборонними компаніями на виготовлення нового обладнання для України, а не на використання поточних запасів Пентагону. Тому на нові боєприпаси й зброю доведеться чекати кілька років.
Очікується, що міністр оборони США Ллойд Остін оголосить про нову допомогу Україні на зустрічі Контактної групи з питань оборони 26 квітня у форматі «Рамштайн». Раніше США кілька місяців були на щомісячних зустрічах без оголошення нової підтримки, бо за нове фінансування не голосували в Конгресі.
- 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який передбачає надання Україні майже $61 мільярда військової допомоги. Того ж дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю в $1 мільярд.
- 24 квітня Reuters із посиланням на джерела писало, що Київ отримав далекобійні ракети ATACMS ще в межах березневого пакета допомоги на суму $300 мільйонів. Ба більше, за даними Reuters, українська сторона вже використала ці ракети. Білий дім підтвердив, що США в березні передали Україні ATACMS. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в Україну відправляли «значну кількість» ракет, і запевнив, що США «надішлють більше». Пізніше NYT зазначила, що Україна отримала від США понад 100 ракет ATACMS.