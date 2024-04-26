Politico: США оголосять про новий пакет військової допомоги на $6 мільярдів

Новини

U.S. Army

Сполучені Штати готують один зі своїх найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги Україні на $6 мільярдів і оголосять про нього на засіданні у форматі «Рамштайн».

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Пакет включатиме боєприпаси для систем ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, дрони, зброю для боротьби з безпілотниками та ракети класу «повітря — повітря» для винищувачів.

Гроші з цього пакету підуть на контракти з американськими оборонними компаніями на виготовлення нового обладнання для України, а не на використання поточних запасів Пентагону. Тому на нові боєприпаси й зброю доведеться чекати кілька років.

Очікується, що міністр оборони США Ллойд Остін оголосить про нову допомогу Україні на зустрічі Контактної групи з питань оборони 26 квітня у форматі «Рамштайн». Раніше США кілька місяців були на щомісячних зустрічах без оголошення нової підтримки, бо за нове фінансування не голосували в Конгресі.