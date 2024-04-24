Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про обмеження грального бізнесу

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Синиця Олександр / УНІАН

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 9256, який посилює контроль за гральним бізнесом. Він передбачає реорганізацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) і посилює вимоги до реклами азартних ігор.

Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Проєкт підтримали 272 народні депутати.

Законопроєкт передбачає обмеження реклами азартних ігор, зокрема недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства, і забороняє спонсорство. У ньому визначили додаткові інструменти, щоб обмежити відвідування гральних закладів і зменшити участь потенційно вразливих категорій населення в азартних іграх на період воєнного стану.

Крім цього, законопроєкт вдосконалює інструменти контролю за гральним бізнесом. А ще виключає з процесу видачі ліцензій людський чинник — усе буде автоматично й за чіткими критеріями. Детальніше про те, що передбачає законопроєкт, — тут.

Железняк пише, що в разі затвердження все це запрацює, якщо буде ефективна боротьба з тіньовим бізнесом. Законопроєкту ще потрібні додаткові норми.

Чому цей законопроєкт важливий

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів (зокрема в інтернеті), залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. 29 березня на сайті Офісу президента Володимира Зеленського зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні. Уже за кілька годин петиція зібрала необхідні для її розгляду президентом 25 тисяч підписів.

Автор петиції, військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко стверджував, що є непоодинокі випадки, коли залежні від ігор військові витрачають усі гроші на казино і беруть потім мікрокредити, заганяючи себе в боргову яму. Також вони здають у ломбарди дрони й тепловізори, що завдає шкоди не тільки їм, але й їхнім побратимам.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино.