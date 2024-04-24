Грецію накрив пил з пустелі Сахара — усе небо стало помаранчевим

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Грецію та її столицю Афіни накрила помаранчева імла через хвилю пилу з пустелі Сахара. Небо над більшістю регіонів країни стало помаранчево-червоним, суттєво погіршилась видимість, повітря дуже забруднене.

Про це пишуть ВВС і The Guardian.

Атмосфера ву країні, особливо на півдні Греції, стала задушливою через поєднання пилу і високих температур. Влада закликає людей носити маски та зменшити активність на відкритому повітрі.

Медіа пишуть, що ця буря стала для Греції найпотужнішою з березня 2018 року. У поєднанні зі спекою вона також сприяє поширенню лісових пожеж — за минулу добу спалахнули щонайменше 25.

Грецька газета Kathimerini пише, що за прогнозами метеорологів протягом середи, 24 квітня, хмара пилу над Грецією поступово зменшуватиметься. Вітер віднесе пил далі на схід.