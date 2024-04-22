Боррель: Перші боєприпаси із чеської ініціативи Україна отримає в травні—червні

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European Parliament / Flickr

Україна отримає першу партію боєприпасів із чеської ініціативи протягом наступних двох місяців.

Про це сказав високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на пресконференції 22 квітня.

«Ми не маємо забувати про брак снарядів 155-мм калібру для конвенційної боротьби. Багато країн приєдналися до чеської ініціативи, щоб знайти боєприпаси в усьому світі. Перші постачання надійдуть у кінці травня — на початку червня», — розповів він.

Чеська ініціатива

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але потребує фінансування для цього.

Уже в березні Чехії спільно з партнерами вдалося зібрати частину коштів на закупку першої партії у 300 тисяч артилерійських снарядів для України.

26 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна може отримати 1,5 млн снарядів у межах чеської ініціативи.

16 квітня Чехія законтрактувала перші 180 тисяч боєприпасів для України.

Повного переліку країн, які фінансують ініціативу, не оголошують. Однак відомо, що до неї вже долучилися Фінляндія, Португалія, Швеція, Норвегія, Німеччина, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Данія, Велика Британія, Канада, Франція, Польща і Бельгія.

Цікаво, що Словаччина не долучилась до ініціативи, але громадяни країни самостійно зібрали на неї €3 мільйони.