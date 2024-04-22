Двох військових, підозрюваних у нападі на поліцейських, відправили в СІЗО

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Двом військовослужбовцям, підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині, суд обрав безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Як передає кореспондент «Суспільного» з зали Вінницького міського суду, 52-річного Валерія Василаке та 26-річного Віталія Василаке відправили в СІЗО на два місяці без права внесення застави.

Їм інкримінують вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне увʼязнення.

У залі суду підозрюваний Валерій Василаке заявив, що у поліцейського стріляв його син.

«Вистрілив син. Він подумав, що поліцейський мене застрелив», — сказав він.

За його словами, зброю, яка була в автомобілі, вкрав також син. Продавати її не планували. Також він підтвердив, що разом із сином намагалися виїхати до Молдови.

Віталій Василаке на засіданні суду розповів, що вдарив поліцейського, бо думав, що той тільки один в машині. Потім нібито вийшов інший правоохоронець і відкрив вогонь у його батька. Тоді чоловік сховався за машиною і звідти почав стріляти. У машині, за його словами, було 20 гранат. Їх планували закопати вдома у Чорномині, куди вони їхали, додав він.

Адвокатка Віталія заявила, що апеляцію подавати не буде.

Що передувало

У ніч на 20 квітня, близько 2 години, у Гайсинському районі Вінницької області двоє поліцейських зупинили авто для перевірки. В автомобілі було двоє пасажирів, які відкрили вогонь по правоохоронцях. 20-річний поліцейський Максим Зарецький від ран помер, його напарник отримав поранення.

Підозрювані — двоє військових, батько й син, віком 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. За даними Держбюро розслідувань, вони самовільно покинули військову частину в Одеській області й викрали табельний пістолет, закріплений за одним з них.

Уже ввечері 20 квітня правоохоронці у Вінницькій області знайшли автомобіль підозрюваних у нападі на двох поліцейських — поблизу села Яланець. Також поруч знайшли боєприпаси.

Згодом підозрюваних затримали в селі Липецьке Подільського району Одещини — у Нацполіції кажуть, що вони планувати виїхати за кордон. Правоохоронці також знайшли зброю — імовірно, знаряддя вбивства та поранення поліцейських.

Вранці 22 квітня обидвом підозрюваним повідомили про підозри у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві зі зброєю.