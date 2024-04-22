Україна повернула ще одну сімʼю з двома дітьми з окупованих територій

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Україна повернула ще одну сімʼю з двома дітьми віком 5 і 12 років з окупованої Голої Пристані, що на Херсонщині.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

У дім до українців тричі приходили російські військові з обшуками. Вони відмовлялися проводити огляд без автоматів, як про те просила родина, аби не лякалися діти.

Живучи в постійному страху, сім’я не випускала дітей з двору. А після незаконних російських «виборів», які проводилися під примусом і обстрілами, сусід-колаборант повідомив, що окупаційна влада позбавлятиме батьківського піклування дітей, які не ходять у російську школу.

Тож для того, щоб син продовжив здобувати українську освіту, а донька пішла в 1 клас до української школи, батьки старалися виїхати чимшвидше. Це було складно через брак коштів, адже тато дітей принципово не влаштовувався на роботу до окупантів, а заробляв гроші, допомагаючи мешканцям міста.

Лубінець зазначив, що мешканці Голої Пристані мають проукраїнську позицію, а підлітки мають сміливість навіть її озвучувати. Однак росіяни виводять їх у поле та стріляють над головою, щоб залякати.

Сімʼї вдалося виїхати в Україну. Діти зможуть навчатися в зручний спосіб. Також їм допоможуть влаштуватися в школу, обрати гуртки та, за необхідності, отримувати психологічну допомогу.