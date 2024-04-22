Очильник військової розвідки Ізраїлю йде у відставку. Він визнав, що не зміг запобігти нападу ХАМАС

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Голова управління військової розвідки Армії оборони Ізраїлю Аарон Халіва йде у відставку.

Про це пишуть Reuters і Times of Israel.

У 2023 році Халіва взяв на себе відповідальність за те, що військові не змогли запобігти нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

«Ми провалили нашу найважливішу місію, і я, як керівник військової розвідки, несу повну відповідальність за провал», — заявив він тоді.

Незрозуміло, коли саме Халіва піде з посади, оскільки ЦАХАЛ має знайти йому заміну. Також Халіва зараз бере участь у внутрішніх розслідуваннях армії щодо її невдач під час нападу ХАМАС на Ізраїль.

Відповідальність за невдачі ізраїльської армії в жовтні 2023 року взяв на себе і Ронен Бар, керівник ізраїльської служби безпеки Шин Бет. Він визнав, що контррозвідка не змогла вчасно виявити приготування ХАМАС до нападу. Після нього провину визнали й інші голови силових відомств.