Стрілянина в поліцейських на Вінниччині: правоохоронці знайшли авто підозрюваних і боєприпаси

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Правоохоронці у Вінницькій області знайшли автомобіль підозрюваних у нападі на двох поліцейських поблизу села Яланець. Також поруч знайшли боєприпаси.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Олексій Рихлюк.

«На тому місці виявили певні боєприпаси, які належать до військового майна. Наразі на території Вінниччини та суміжних областей проводиться ряд слідчих пошукових дій для встановлення місця перебування підозрюваних», — розповів Рихлюк.

За його словами, двом підозрюваним загрожує від 9 до 15 років тюрми або ж довічне увʼязнення за статтею 348 КК (посягання на життя працівника правоохоронного органу).