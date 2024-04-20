У китайській армії зʼявиться підрозділ інформаційних операцій. Bloomberg пише, що це велика реорганізація війська
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Китайська армія починає оновлювати армію і створює новий підрозділ військ — Сили інформаційної підтримки.
Відповідний наказ дав лідер КНР Сі Цзіньпін, повідомляється на сайті уряду Китаю.
Сили стратегічної підтримки, які заснували девʼять років тому для координації зусиль у кіберпросторі та політичному протистоянні, ліквідують. Підлеглі цій структурі аерокосмічні та кібернетичні підрозділи стануть незалежними та діятимуть паралельно із Силами інформаційної підтримки.
Лідер КНР заявив, що новий підрозділ військ відіграватиме ключову роль у координації створення та використання кіберінформаційної системи.
Bloomberg пише, що ці зміни є найбільшою реорганізацією в китайській армії з 2015 року, а сам процес відбувається на тлі конкуренції зі США за світовий вплив, зокрема в кіберпросторі.
Експерти вважають, що ці зміни мають підвищити готовність Народно-визвольної армії Китаю до майбутньої війни, насамперед за Тайвань.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із 24-мільйонним населенням — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів із материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент США Джо Байден заявив, що Штати захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.
- Китайський лідер Сі Цзіньпін у березні 2023 року закликав Китай готуватися до війни та збільшив оборонний бюджет, а в новорічному зверненні напередодні 2024 року заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче.
- МЗС Тайваню також прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. А в США в березні заявили про нарощування Китаєм військового і ядерного арсеналу для вторгнення на Тайвань.