Конкурент OnlyFans і Patreon. Telegram додасть можливість продавати стікери у вигляді NFT й донатити авторам
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Videvo
Незабаром у Telegram зʼявиться можливість продавати стікери й емодзі у вигляді NFT, а також донатити авторам.
Про це на конференції TOKEN2049 повідомив власник сервісу Павло Дуров.
Відучора, 19 квітня, почалися перші виплати за програмою монетизації контенту через рекламу, яку запустили наприкінці березня. Власники каналів повинні отримувати 50% виручки Telegram від реклами.
А в «найближчі кілька тижнів» сервіс представить нову модель поділу доходів: користувачі зможуть залишати авторам контенту «чайові». Авторам належатиме 70%, виведення коштів забезпечать у криптовалюті TON.
Стікери, а потім і емодзі токенізують: їх можна буде продавати й купувати у вигляді NFT. Творцям належатиме 95% виручки. Однак дати запуску поки немає.
Дуров розповів, що компанія також розвиватиме мінізастосунки й чат-боти, щоб створювати їх могли навіть користувачі без навичок програмування, наприклад, для продажу своїх товарів.
- Telegram запустив рекламу у жовтні 2021 року. Її можна розмістити через платформу Telegram Ads. Оголошення показуються користувачам без Premium-підписки у публічних каналах. Про плани запустити монетизацію каналів засновник месенджера Павло Дуров оголосив у лютому 2024 року.
- 31 березня 2024 року Telegram оголосив, що офіційно запустив програму монетизації каналів.