Атака росіян по Синельниковому вбила цілу родину, вижив лише 6-річний хлопчик
- Автор:
- Оля Березюк
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Унаслідок атаки армії росії 19 квітня по Синельниковому Дніпропетровської області загинула родина з чотирьох людей. Вижив лише наймолодший хлопчик, якому шість років.
Про це повідомив голова ОДА Микола Лукашук.
Від російської ракети загинули мама, бабуся, старша сестра 14 років і 8-річний брат хлопчика. Батько помер ще рік тому.
Хлопчик зараз перебуває в обласній лікарні. У нього осколкові поранення щелепи, опіки, струс мозку. Медики стабілізували його стан, наразі життю дитини вже нічого не загрожує.
«У хлопця залишилась рідня по батьковій лінії. Її вже повідомили. Це рідна тітка хлопчика,вона буде оформлювати опікунство», — додав Лукашук.
- У ніч на 19 квітня росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Дніпропетровщині. У Дніпрі загинули дві людини, 20 постраждалих. Пошкоджені пʼятиповерховий будинок, інфраструктурні обʼєкти на вокзалі. У місті Синельникове загинули 6 мешканців, серед них — двоє дітей. Поранені шестеро людей. Пошкоджені приватні будинки. У Криворізькому районі постраждали три людини. Пошкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. У Павлограді пошкоджено підприємство.
- Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили 14 ударних безпілотників Shahed і 22 ракети різних типів. ППО збила 29 цілей з 36. Також вперше в історії війни росії проти України збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який запустив по Дніпропетровщині дві ракети Х-22. ГУР показав атаку розрахунку ППО на російський бомбардувальник. Його збили за такою самою тактикою, що й А-50.