Країни G7 зобовʼязалися посилити українську ППО

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Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) заявили про намір посилити протиповітряну оборону України, щоб врятувати життя цивільних громадян і захистити критично важливу інфраструктуру.

Про це йдеться в комюніке за підсумками зустрічі міністрів держав G7 на острові Капрі.

«Ми працюватимемо з партнерами заради цієї мети [посилити українську ППО]. У цьому контексті ми високо цінуємо запропоновану Німеччиною Ініціативу негайних дій з протиповітряної оборони (IAAD)», — йдеться в заяві.

Глави МЗС країн G7 та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудили загарбницьку війну росії проти України. Дипломати наголосили, що росія має заплатити за шкоду та руйнування, які вона спричиняє Україні.

«Ми вітаємо запуск Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України. Суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки росія не припинить свою агресію і не компенсує завдані нею збитки», — наголосили міністри.

Дипломати вимагають від росії негайно і повністю вивести всі свої збройні сили й техніку з України, а також зазначають, що росія може припинити війну вже сьогодні. Вони звернулися із закликом до Пекіну, щоб Китай посприяв завершенню війни в Україні.

Окрім цього, дипломати засудили зростання співпраці рф і КНДР у військовій сфері та закликали негайно припинити таку активність. А ще «висловили занепокоєння» з приводу передачі товарів подвійного призначення з підприємств КНР до росії.

Глави МЗС країн G7 закликають всі країни не підтримувати й не потурати спробам росії набути територію силою, а також заявили, що ніколи не визнають легітимність так званих «референдумів» чи «виборів» рф, минулих чи майбутніх, проведених на тимчасово окупованих територіях України, а також їхніх результатів.

У заяві дипломати відкинули спроби російської влади покласти на Україну відповідальність за теракт під Москвою 22 березня, відповідальність за який взяла «Ісламська держава».

«Ми продовжимо вивчати всі можливі шляхи допомоги Україні в отриманні компенсації від росії відповідно до наших правових систем і міжнародного права. На прохання лідерів ми продовжимо нашу роботу і надамо консультації напередодні саміту в Апулії», — додається в заяві.

Дипломати також пообіцяли й надалі надавати військову, фінансову, політичну, гуманітарну, економічну підтримку України та її народу, а також допомагати Україні ремонтувати та відновлювати її критично важливу енергетичну та екологічну інфраструктуру.