Британія виділила понад $180 мільйонів на зміцнення енергосистеми України

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Пресслужба ДСНС

Уряд Великої Британії виділив понад $180 мільйонів (майже £150 млн) на зміцнення енергосистеми України, яка постраждала від ракетних і дронових атак росії.

Про це повідомляється на сайті уряду Британії.

«Ми продовжуємо працювати з партнерами по G7+, щоб допомогти Україні полагодити, захистити і відновити її енергетичну систему», — заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд, додавши, що Україні планують надати підтримку, необхідну, щоб захиститися і витіснити росію із суверенної території.