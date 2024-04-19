Британія виділила понад $180 мільйонів на зміцнення енергосистеми України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба ДСНС
Уряд Великої Британії виділив понад $180 мільйонів (майже £150 млн) на зміцнення енергосистеми України, яка постраждала від ракетних і дронових атак росії.
Про це повідомляється на сайті уряду Британії.
«Ми продовжуємо працювати з партнерами по G7+, щоб допомогти Україні полагодити, захистити і відновити її енергетичну систему», — заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд, додавши, що Україні планують надати підтримку, необхідну, щоб захиститися і витіснити росію із суверенної території.
- З березня 2024 року війська росії завдала три масованих удари по енергосистемі України, вивівши з ладу до 7 ГВт потужностей генерації електроенергії.
- Зруйновані Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська і найбільша в Україні Трипільська ТЕС в Київській області, які в підпорядкуванні «Центренерго», а також Бурштинська й Ладижинська ТЕС компанії ДТЕК. Також пошкоджена ТЕЦ у Сумах.
- Із середини квітня в енергосистемі України почався дефіцит, через що доводиться звертатися по аварійну допомогу до Румунії, Словаччини і Польщі. Для бізнесу й промисловості в Україні почали діяти обмеження, а Міненерго просить українців зменшити використання енергоємних приладів у пікові години — з 19:00 до 22:00.