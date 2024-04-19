«Слідство.Інфо»: Керівник департаменту СБУ Ілля Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку «Беркуту»

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СБУ

Очільник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України, бригадний генерал Ілля Вітюк 20 лютого 2014 року знімав, як бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» розстрілювали протестувальників на Майдані в Києві під час Революції гідності.

Про це пише проєкт розслідувачів «Слідство.Інфо». Журналісти зазначають, що інформацію їм підтвердили в Офісі генерального прокурора, а також колишній керівник департаменту розслідувань злочинів Майдану Сергій Горбатюк.

«На одному з відео на 3 хвилині 10 секунд зі сторони «Беркуту», а саме на розі вулиць Банкова та Інститутська, з’являється чоловік у цивільному одязі і темній шапці. Він знімає на свій телефон, як працівники спецпідрозділу «Беркут» стріляють у мітингувальників», — йдеться в матеріалі.

Журналісти звернулися до Офісу генпрокурора з питанням, хто ця людина, і їм відповіли, що чоловік на відео — співробітник СБУ. Його допитали як свідка, але корисної інформації для слідства від нього не отримали.

Горбатюк журналістам сказав, що на відео Ілля Вітюк, який у той час був оперативним співробітником СБУ. При цьому він не надав слідству запис з телефону — він сказав, що телефон у нього вкрали в спортзалі, а саме відео з Інститутської він видалив ще до крадіжки.

Вітюка допитали аж у 2019 році. Сам він за всі ці роки до слідчих не звернувся, хоча за законом мав це зробити.