Німецький виробник Diehl Defence передасть Україні ще одну систему ППО IRIS-T

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Defence-Ua

Німецький виробник Diehl Defence передасть Україні ще одну протиракетну систему IRIS-T для підсилення протиповітряної оборони.

Про це журналісту BILD повідомив керівник збройової компанії Diehl Defence Гельмут Раух, який наразі перебуває в Києві із віцеканцлером Німеччини Робертом Хабеком.

«Три наші системи вже є в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна одна лише за кілька тижнів», — сказав Раух.