Німецький виробник Diehl Defence передасть Україні ще одну систему ППО IRIS-T
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Defence-Ua
Німецький виробник Diehl Defence передасть Україні ще одну протиракетну систему IRIS-T для підсилення протиповітряної оборони.
Про це журналісту BILD повідомив керівник збройової компанії Diehl Defence Гельмут Раух, який наразі перебуває в Києві із віцеканцлером Німеччини Робертом Хабеком.
«Три наші системи вже є в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна одна лише за кілька тижнів», — сказав Раух.
- Влада України кілька тижнів поспіль закликає союзників допомогти із системами ППО і боєприпасами до них. У військах виник дефіцит, через який російські ракетні та дронові атаки почали пробивати оборону, влучаючи у енергообʼєкти, такі як Трипільска ТЕС.
- 13 квітня Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну пускову установку Patriot і боєприпаси до наявних систем ППО. Також уряд Німеччини почав шукати у союзників додаткові системи ППО для України.
- На спецсаміті ЄС 17—18 квітня також обговорять посилення ППО України. Як пише DW, очікується, що як у кулуарах, так і на самому засіданні обговорюватимуть надання ЗРК Patriot. 19 квітня відбудеться засідання Ради Україна — НАТО, на якому центральними темами будуть ППО і боєприпаси до артилерії.