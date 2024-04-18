У Чернігові завершили рятувальну операцію після ракетного удару. Загинули 18 людей

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Пресслужба ДСНС

У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію після російського ракетного удару 17 квітня. Усього загинули 18 людей, ще 78 українців постраждали.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

На стаціонарному лікуванні перебувають 37 людей. Місцевим надають необхідну допомогу.

Серед постраждалих — чотири дитини, трьох людей вдалося врятувати з-під завалів.