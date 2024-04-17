Байден закликав Конгрес негайно ухвалити допомогу Україні. Комітет розвідки закликає зробити це до кінця цього тижня

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Джо Байден закликав законодавців обох партій якнайшвидше схвалити додаткову військову допомогу для України та Ізраїлю.

Про це він написав у колонці для газети The Wall Street Journal.

Глава Білого дому нагадав, що Сили оборони України стримують натиск росіян по всій лінії фронту, а Ізраїль спільно із союзниками у вихідні відбив масовану ракетну й безпілотну атаку Ірану.

«Й Україна, й Ізраїль зазнають нападів зухвалих ворогів, які прагнуть їхнього знищення. Путін хоче підкорити народ України та поглинути його націю в новій російській імперії. Уряд Ірану хоче знищити Ізраїль назавжди, стерши єдину в світі єврейську державу з лиця землі», — зазначив Байден.

На його думку, США не повинні з цим миритися, бо на кону стоїть безпека США: «Якщо росія переможе, війська путіна наблизяться до наших союзників по НАТО ближче, ніж будь-коли… Ми повинні посилити підтримку України зараз, щоб зупинити путіна від цих зазіхань і гарантувати, що він не втягне американські війська в майбутню війну в Європі».

Окремо Байден наголосив, що рішення про військову допомогу Україні та Ізраїлю означають не «виписування безлімітних чеків», а інвестиції в американську базу.

Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу щодо України також закликав Конгрес терміново ухвалити допомогу — до кінця цього тижня. Відповідну заяву оприлюднили голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер і високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс.