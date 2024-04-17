Байден закликав Конгрес негайно ухвалити допомогу Україні. Комітет розвідки закликає зробити це до кінця цього тижня
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Президент США Джо Байден закликав законодавців обох партій якнайшвидше схвалити додаткову військову допомогу для України та Ізраїлю.
Про це він написав у колонці для газети The Wall Street Journal.
Глава Білого дому нагадав, що Сили оборони України стримують натиск росіян по всій лінії фронту, а Ізраїль спільно із союзниками у вихідні відбив масовану ракетну й безпілотну атаку Ірану.
«Й Україна, й Ізраїль зазнають нападів зухвалих ворогів, які прагнуть їхнього знищення. Путін хоче підкорити народ України та поглинути його націю в новій російській імперії. Уряд Ірану хоче знищити Ізраїль назавжди, стерши єдину в світі єврейську державу з лиця землі», — зазначив Байден.
На його думку, США не повинні з цим миритися, бо на кону стоїть безпека США: «Якщо росія переможе, війська путіна наблизяться до наших союзників по НАТО ближче, ніж будь-коли… Ми повинні посилити підтримку України зараз, щоб зупинити путіна від цих зазіхань і гарантувати, що він не втягне американські війська в майбутню війну в Європі».
Окремо Байден наголосив, що рішення про військову допомогу Україні та Ізраїлю означають не «виписування безлімітних чеків», а інвестиції в американську базу.
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу щодо України також закликав Конгрес терміново ухвалити допомогу — до кінця цього тижня. Відповідну заяву оприлюднили голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер і високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс.
- Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо. Утім, запит не схвалили через політичні суперечки.
- Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього 13 лютого 2024 року проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати. Проте Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні.
- 16 квітня 2024 року спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки. Законопроєкти планують винести на розгляд до кінця цього тижня.
- За словами Джонсона, законопроєкт про нацбезпеку включатиме арешт російських активів та використання їх для допомоги Україні, надання допомоги у кредит, нові санкції проти Ірану і заборону TikTok. До кожного з цих законопроєктів можна буде вносити правки.