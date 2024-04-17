Понад 260 картин Медведчука розпродадуть на аукціоні, гроші передадуть у держбюджет
- Автор:
- Оля Березюк
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Офіційний сайт партії «Опозиційна платформа — За життя»
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до продажу заарештовані картини колишнього народного депутата від ОПзЖ Віктора Медведчука.
Про це повідомили в АРМА.
Працівники агентства провели повторний огляд картин Медведчука та їхню фотофіксацію. Незабаром відбудеться засідання конкурсної комісії, яка визначить реалізатора картин.
Зараз картини перебувають у Національному художньому музеї. Левову частку колекції становлять роботи закарпатських митців ХХ століття, зокрема Йосипа Бокшая, Гаврила Глюка й Адальберта Ерделі. Також є ікони з бурштину і бісеру.
Вартість картин ще встановлюватимуть, але експерти кажуть, що пейзажі від Бокшая можуть коштувати $20—25 тисяч, а роботи Ерделі — $50 тисяч. Усі отримані кошти підуть у держбюджет.
Загалом у рамках кримінального провадження у квітні 2022 року заарештували 264 картини Медведчука, їх передали в управління АРМА для реалізації.
- Віктор Медведчук — колишній нардеп, кум президента рф володимира путіна. Медведчука Україна підозрює в державній зраді. 22 вересня 2022 року Україна віддала його росії під час великого обміну, тоді вдалося повернути командирів з «Азовсталі». Зараз Медведчук з родиною мешкає в росії та зареєстрував там громадську організацію «Другая Украина».
- У лютому Кабінет міністрів України погодив продаж 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сімʼї Медведчука і зараз стоїть у Хорватії. Її оцінюють у $200 мільйонів.