Уряд Німеччини почав шукати у союзників додаткові системи ППО для України

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Уряд Німеччини виступив з ініціативою посилити українську протиповітряну оборону.

Про це повідомляє Tagesschau.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус звʼязалися з партнерами по НАТО і ЄС, щоб якнайшвидше знайти нові системи противітряної оборони для України. Також вони звернулися до третіх країн, але не розкрили, до яких саме.

Речник МЗС заявив, що метою ініціативи є якнайшвидше віднайти доступні системи ППО та негайно їх поставити Україні.