ГУР: Росія хоче звинуватити українських спецпризначенців у незаконному використанні західної зброї в Судані
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Росія готує провокацію проти України, щоб звинуватити українських спецпризначенців у використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Судані.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними ГУР, російські пропагандисти хочуть оприлюднити в низці медіа, зокрема лівійських, замовні публікації та фейкові знімки «трофейної» зброї американського походження. Цю зброю раніше захопили найманці «ПВК Вагнера» під час війни в Україні.
Так росія хоче дискредитувати Україну та звинуватити західні країни в безконтрольному обігу зброї. Також росія акцентуватиме на тому, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці, коли росія веде війну в самій Україні.
Водночас через релігійні свята, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби змушені знімати необхідні фейкові фото в Білорусі.
У ГУР наголошують, що Україна та її Сили оборони діють винятково в межах міжнародного права та Статуту ООН, з повагою до суверенітету всіх країн та не мають жодного стосунку до будь-яких незаконних дій, повʼязаних з незаконним обігом зброї.
- Восени 2023 року українські спецпризначенці проводили операції в Судані проти російської «ПВК Вагнера» та їхніх місцевих союзників з «Сил швидкого реагування» (RSF), які минулого квітня спробували влаштувати держпереворот у країні. RSF виступає проти чинного уряду і каже, що прагне встановити в країні демократію.
- Видання CNN також писало про вересневі атаки на сили RSF поблизу міст Шамбат та Хартум. Відповідальність за них журналісти поклали на українські спецслужби. Характерним було і використання FPV-дронів «в українському стилі». Усього журналісти нарахували вісім дронових атак на автівки та обʼєкти RSF і одну наземну операцію в передмісті Хартуму — Омдурмані. Там група спецпризначенців штурмувала будівлю. Журналісти писали, що «ПВК Вагнера» допомагає RSF зброєю, але про атаки на самих «вагнерівців» не згадували. У ГУР, коментуючи цей матеріал, лише згадували про слова Кирила Буданова, що «Україна буде знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу, хоч де б вони були».