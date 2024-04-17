У Німеччині поліція знайшла 161 українську дитину, яких викрала росія

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Українські правоохоронці у співпраці з німецькими колегами знайшли на території Німеччини 161 українську дитину, яких викрала росія.

Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Усіх дітей шукали як примусово переміщених на тимчасово окуповані території України або як депортованих до рф та Білорусі. Голова Нацполіції додав, що Україна зацікавлена у співпраці з німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу, щоб документувати злочини росіян.

За словами Вигівського, Україна розраховує на допомогу німецьких партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, у Міжнародному кримінальному суді та на спеціальних трибуналах.

На зустрічі з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом Вигівський також обговорив внесення до Шенгенської інформаційної системи (SIS) даних про російських воєнних злочинців.