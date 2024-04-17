У Німеччині поліція знайшла 161 українську дитину, яких викрала росія
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Українські правоохоронці у співпраці з німецькими колегами знайшли на території Німеччини 161 українську дитину, яких викрала росія.
Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.
Усіх дітей шукали як примусово переміщених на тимчасово окуповані території України або як депортованих до рф та Білорусі. Голова Нацполіції додав, що Україна зацікавлена у співпраці з німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу, щоб документувати злочини росіян.
За словами Вигівського, Україна розраховує на допомогу німецьких партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, у Міжнародному кримінальному суді та на спеціальних трибуналах.
На зустрічі з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом Вигівський також обговорив внесення до Шенгенської інформаційної системи (SIS) даних про російських воєнних злочинців.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей до росії. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей. До того ж росія незаконно утримує приблизно 27 тисяч українських цивільних заручників.