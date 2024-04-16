Rheinmetall побудує в Литві завод з виробництва боєприпасів

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Литва підписала з німецьким оборонним концерном Rheinmetall меморандум про наміри щодо будівництва заводу з виробництва боєприпасів у країні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та інновацій Литви.

Підписаний документ фіксує взаємні зобовʼязання і наміри якнайшвидше розпочати будівництво заводу з виробництва боєприпасів калібру 155 мм.

Міністерка економіки Литви Аушріне Армонайте наголосила, що необхідно «приділяти велику увагу не розмовам про загрозу війни, а реальним діям заради безпеки нашої країни».

Премʼєрка Інгріда Шимоніте підкреслила, що росія ще довго залишатиметься найбільшою загрозою для Європи.

«Тому нам потрібно якнайшвидше інвестувати не лише в належну військову готовність і стійкість суспільства, але й в оборонну промисловість. [...] Ця фабрика буде важливою для Литви, України та всього нашого регіону», — зазначила вона.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас додав, що будівництво заводу зменшить залежність країни від довгих ланцюгів поставок, що створюють великі проблеми для задоволення потреб армій у всьому ЄС та світі.

«Це забезпечить довгострокове постачання та стане обопільним зобовʼязанням щодо розширення запасів боєприпасів і надання підтримки Україні», — сказав він.