Оскароносна стрічка «20 днів у Маріуполі» зʼявиться на Netflix

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Фото надала команда фільму / «Бабель»

Український фільм «20 днів у Маріуполі», що здобув премію «Оскар» як найкраща документальна стрічка, зʼявиться на стримінговій платформі Netflix з 21 квітня.

Про це повідомила пресслужба Netflix.

Документальний фільм показує перші тижні бойових дій в Маріуполі під час повномасштабного російського вторгнення. Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка і продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення росією Маріуполя — за це всі троє отримали Пулітцерівську премію.

Наразі стрічку можна переглянути на платформах Sweet.TV, Megogo, Київстар ТБ, Takflix і Volia TV, а також на сервісах Amazon, Apple TV і Google Play Movies.

Окрім «Оскару», фільм «20 днів у Маріуполі» отримав багато нагород і світове визнання. Стрічка удостоїлася призу глядацьких симпатій на головному фестивалі незалежного кіно Sundance у 2023 році. За цей фільм його творці (Євген Малолєтка, Мстислав Чернов і Василиса Степаненко) здобули також Шевченківську премію — найпрестижнішу нагороду за внесок у розвиток культури та мистецтва України. Американські кінокритики назвали фільм найкращим у номінаціях «Режисерський дебют» і «Політична документалістика» на Criticsʼ Choice Documentary Awards.