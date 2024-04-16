У НАТО попередили про загрозу з боку росії для підводної інфраструктури Європи й Північної Америки

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Безпека майже мільярда людей по всій Європі та Північній Америці наразі під загрозою через спроби росії вразити підводну інфраструктуру, зокрема трубопроводи, електрокабелі, а також вітрові електростанції.

Про це попередив заступник командувача Обʼєднаного командування військово-морських сил НАТО (MARCOM) адмірал Дідьє Малетер, передає The Guardian.

Він заявив, що мережа підводних кабелів і труб, від яких залежить енергетика та звʼязок у Європі, не була створена для того, щоб протистояти гібридній війні росії та інших супротивників НАТО. Адмірал зазначив, що росіяни розробили багато засобів для «підводної війни», щоб підірвати європейську економіку через кабелі й трубопроводи.

«І, відверто кажучи, ми знаємо, що росіяни навіть розробили атомні підводні човни для роботи в морі. Тому ми не наївні, і ми [країни НАТО] працюємо разом», — заявив Малетер.