Росіяни вдарили авіабомбою по Харківщині. Є загиблі
- Автор:
- Олександра Амру
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Сьогодні о другій годині дня російські війська вдарили керованою авіабомбою по селу Лукʼянці на Харківщині.
Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.
Авіабомба влучила в заклад освіти. Загинули двоє мирних жителів — це чоловіки 63 і 65 років. Поранені четверо людей — дві жінки віком 63 і 66 років та двоє чоловіків 38 і 65 років. Їх усіх госпіталізували.
- Минулої доби росіяни вдарили з авіації, артилерії та мінометів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Купʼянського районів Харківщини. Одна людина загинула, дві поранені.
- У Харківській області проведуть примусову евакуацію родин з дітьми у 47 прифронтових населених пунктах. Там живуть 182 дитини.
- Російські окупанти майже щодня обстрілюють Харків і область із різних видів озброєння. Зокрема, у ніч на 22 березня росія завдала понад 15 повітряних ударів по обʼєктах енергетики — ракети повністю зруйнували Зміївську ТЕС, а ще зруйновано найбільшу в Харкові ТЕЦ-5, яка забезпечувала теплом частину міста.
- Для відновлення після російських обстрілів Харкову потрібно понад $10 мільярдів. За словами мера, унаслідок обстрілів зруйновано майже всю критичну інфраструктуру Харкова.