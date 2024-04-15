У Конгресі США «досягли консенсусу» щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю

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Лідер більшості Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер заявив, що в Конгресі США «досягли консенсусу» для швидкого надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це пише ABC News.

На пресконференції у Нью-Йорку Шумер заявив, що «сподівається», що упродовж цього тижня вдасться досягти домовленостей для допомоги Україні та Ізраїлю. За його словами, найкращий спосіб направити допомогу країнам — це прийняття Палатою представників законопроєкту про допомогу на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. Його Сенат США схвалив ще в лютому 2024 року, однак спікер Палати представників Майк Джонсон досі не виніс його на голосування.

Лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз заявив, що цього тижня Палата представників змінить свій графік, щоб «розглянути закони, які підтримують Ізраїль і притягають до відповідальності Іран і його терористичних поплічників». Однак зараз незрозуміло, про які саме закони йдеться і чим вони відрізнятимуться від законопроєкту, схваленого Сенатом.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що цього тижня поставить на голосування питання допомоги Ізраїлю, але не став уточнювати, чи закон також включатиме допомогу Україні та іншим союзникам США. Водночас президент США Джо Байден під час телефонної розмови з лідерами обох партій у Конгресі закликав якнайшвидше схвалити законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні й Ізраїлю.

Що з американською допомогою Україні

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо. Утім, запит не схвалили через політичні суперечки.

Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього 13 лютого проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати. Проте Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні.