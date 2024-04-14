Лідери G7 засудили атаку Ірану, а президент Ізраїлю назвав її «оголошенням війни». США хочуть прискоритися з допомогою Ізраїлю

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Лідери країн «Великої сімки» засудили атаку Ірану на Ізраїль і закликали сторони до стриманості. Президент Ізраїлю назвав її «оголошенням війни», а в Палаті представників США готуються вже наступного тижня розглянути пакет допомоги Ізраїлю.

«Велика сімка» 14 квітня провела онлайн-зустріч через атаку, написав голова Євроради Шарль Мішель у Х.

«Ми продовжимо всі наші зусилля, спрямовані на деескалацію. Якнайшвидше завершення кризи в Газі, зокрема, шляхом негайного припинення вогню, матиме велике значення», — зазначив він.

Мішель додав, що ситуація на Близькому Сході, включаючи Ліван, буде обговорюватися на Європейській Раді наступного тижня.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог в коментарі Sky News назвав атаку «оголошенням війни» і заявив, що розглядаються «усі варіанти» відповіді Тегерану.

«Зараз, оскільки ми стримані, і оскільки ми знаємо наслідки, і оскільки ми обговорюємо це з нашими партнерами, ми розглядаємо всі варіанти, і я цілком впевнений, що ми зробимо необхідні кроки, щоб захистити наших людей. Ми не шукаємо війни», — сказав він.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон після атаки заявив, що Палата спробує ухвалити закон про допомогу Ізраїлю цього тижня, пише Reuters.

Водночас він не уточнив, чи буде цей закон також включати допомогу Україні та іншим союзникам США.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, своєю чергою, заявив, що питання фінансування Ізраїлю та України має бути винесено на розгляд Палати представників «якнайшвидше», пише Axios.

«Нам не потрібно було нагадувати про те, що відбувається в Україні. Але минула ніч, безумовно, значно підкреслює загрозу, з якою стикається Ізраїль у дуже, дуже складному сусідстві», — сказав Кірбі.

Про атаку Ірану на Ізраїль згадав і президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він зауважив, що обстріл відбили командно із союзниками.

«Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці — загрозу в небі знищували й союзники [...]. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти, і діяти сильно. Не риторикою захищається небо, не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору», — сказав лідер держави.

Зеленський закликав США ухвалити пакет допомоги на $95,34 мільярда, оскільки з кожним днем сила обстрілів рф наростає і більше втрачати часу не можна.

Він зауважив, що тільки за тиждень росіяни запустили по Україні майже 130 дронів Shahed, понад 80 ракет і майже 700 керованих авіабомб.

Що відбувається між Іраном та Ізраїлем

Зранку 1 квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранських генерали й пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.

Після удару верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що «сіоністський режим буде покараний». Пізніше військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю «більше не перебуває в безпеці».

Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону і привів у готовність підрозділи й резерв. Американські медіа 12 і 13 квітня писали, що Іран готує ракетно-дронову атаку на Ізраїль.

Пізно ввечері 13 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями ракет і дронів-камікадзе Shahed. Армія Ізраїлю заявила, що 99% цілей збили. Це 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. Деякі ракети влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні. Більшість цілей збили над Іраком та Йорданією. Допомагали Ізраїлю у відбитті атаки ППО і винищувачі США та Британії. Також допомагала Франція, але чим саме — поки невідомо.

Медики «Червоного щита Давида» заявили, що по допомогу в Ізраїлі після атаки звернулось понад 30 людей. Про загиблих не повідомляється.

Тегеран заявив, що не прагне ескалації в регіоні, але у разі військової відповіді Ізраїлю обіцяє ще більш потужну атаку.