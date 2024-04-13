Іран почав атаку на Ізраїль — запустив десятки дронів

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Іран запустив десятки безпілотників, які прямують до Ізраїлю. Їм для досягнення цілей знадобиться кілька годин.

Речник Армії оборони Ізраїлю підтвердив початок іранської атаки. Ізраїльські військові вже стежать за рухом безпілотників і працюють над перехопленням, передає The Times of Israel.

Поки що повітряну тривогу в Ізраїлі не оголошували, сирени увімкнуть, якщо дрони увійдуть у повітряний простір Ізраїлю.

«Група протиповітряної оборони перебуває в стані підвищеної готовності одночасно з літаками Військово-повітряних сил і кораблями Військово-морських сил, які виконують завдання із захисту неба країни», — йдеться у заяві МЗС Ізраїлю.

Премʼєр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану та відповість тим же. ЦАХАЛ перебуває у повній бойовій готовності. Ізраїльську оборону підтримуватимуть Сполучені Штати.

Ескалація на Близькому Сході

Зранку 1 квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранські генерали й пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.

Після удару верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що «сіоністський режим буде покараний». Пізніше військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю «більше не перебуває в безпеці».

Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону і привів у готовність підрозділи й резерв. Тоді ж премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.

Увечері 12 квітня з Лівану по півночі Ізраїлю випустили майже 50 ракет. Відповідальність за це взяло угруповання «Хезболла» — це нібито удари на підтримку палестинців у Газі й відповідь за ізраїльські удари по півдню Лівану.