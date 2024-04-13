Трамп підтримав законопроєкт про допомогу Україні, однак у вигляді кредиту

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Колишній президент США Дональд Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном підтримав законопроєкт про допомогу для України. Однак, на думку Трампа, додаткове фінансування мають надати на умовах позики.

Про це пише The Hill.

«Ми розглядаємо це [допомогу Україні] просто зараз, і вони говорять про це, і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі кредиту, а не просто подарунка», — сказав Трамп у спільному виступі зі спікером Джонсоном.

За словами Трампа, Штати «роздають подарунки на мільярди доларів». Він каже, що Європа «теж має активізуватися і дати гроші, щоб зрівняти рахунок».

«Якщо вони не зрівняють рахунок, я буду дуже засмучений цим, тому що вони постраждають набагато більше за нас», — каже Трамп.

Протягом кількох місяців Трамп висловлював скептицизм щодо надання Україні допомоги у війні з росією. Він казав, що підтримка України не є стратегічним інтересом США й основну частину допомоги має виділяти Європм. Його погляди значно вплинули на республіканців Конгресу США, що ускладнило ухвалення законопроєкту про допомогу Україні.

The Hill зазначає, що позиція Трампа створила «політичне мінне поле» для Джонсона, оскільки той нібито був готовий схвалити надання допомоги Україні.

Про те, що спікер Палати представників Джонсон і республіканці розробляють новий законопроєкт про допомогу Україні, стало відомо в лютому. Джонсон на зустрічі із сенаторами-республіканцями сказав, що США мають надавати військову допомогу Україні не безкоштовно, а в кредит, або ж передавати озброєння за ленд-лізом. На думку Джонсона, так допомога Україні не фінансуватиметься за рахунок американських платників податків.

Що з американською допомогою Україні

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо. Утім, запит не схвалили через політичні суперечки.

Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього 13 лютого проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати. Проте Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні.

Bloomberg писав, що голосування в Палаті представників США щодо допомоги Україні відбудеться не раніше середини квітня, можливо, пізніше. Спікер Майк Джонсон досі шукає шляхи помʼякшення опозиції з боку республіканців.