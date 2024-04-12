CBS News: США вважають, що прямий напад Ірану на Ізраїль може відбутися в найближчі години

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Rouzbeh Fouladi / NurPhoto via Getty Images

Пряма атака Ірану на Ізраїль може статися вже найближчими годинами, повідомляє CBS News із посиланням на американських посадовців.

Двоє американських чиновників сказали журналістам, що велика атака Ірану на Ізраїль, імовірно, включатиме понад 100 безпілотників і десятки ракет, націлених на військові цілі всередині країни.

За словами джерел, ізраїльтянам буде складно захиститися від нападу такого масштабу. Співрозмовники додали, що хоча іранці можуть вибрати й менш масштабну атаку, щоб уникнути різкої ескалації, їхня відповідь неминуча.

Офіційно Тегеран не повідомляв, як і коли відкриє вогонь. Однак є побоювання, що прямий напад на Ізраїль може перерости в широкий регіональний конфлікт.

Передісторія

Зранку квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранські генерали й пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран в атаці звинуватив Ізраїль.

Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону і привів у готовність підрозділи й резерв. Тоді ж премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.

10 квітня верховний лідер Ірану Алі Хаменеї повторив свою заяву, що Ізраїль «має бути й буде покараний» за напад на посольство країни в Сирії.