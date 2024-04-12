У Польщі за два дні зафіксували понад 600 спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі

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За попередні дві доби, 10 й 11 квітня, польські прикордонники зафіксували 613 спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі.

Про це повідомили у Прикордонній службі Польщі.

Як зазначають вартові кордону, мігранти поводилися агресивно — кидали гілки й каміння у прикордонників та військові патрулі, а також застосували проти них газ.

Один офіцер дістав поранень. За пособництво затримали шістьох порушників, чотирьом мігрантам надають медичну допомогу.

Ситуація на кордоні Білорусі й Польщі

У 2021 році, після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів, на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу.

У Європі були впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисне створив міграційну кризу (збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачував у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.

Восени 2021 року мігранти влаштовували штурми на кордонах, жбурляли в прикордонників камінням. Білоруська влада привозила їм щебінь на вантажівках і роздавала газові балончики, польських прикордонників сліпили лазерними указками і стробоскопами, намагалися зруйнувати огорожу на кордоні.

Наприкінці 2021 року інтенсивність потоку нелегальних мігрантів знизилася, але в січні 2022 року Польща вирішила звести стіну на кордоні з Білоруссю протяжністю 186 кілометрів і заввишки 5,5 метра.