Російські хакери викрали листування урядових структур США з Microsoft
- Автор:
- Оля Березюк
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Повʼязані з Кремлем хакери завдяки отриманому доступу до системи електронної пошти Microsoft змогли викрасти листування деяких урядових структур США з Microsoft.
Про це 11 квітня повідомило Агентство США з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA).
Хоча про сам злом відомо із січня, повідомлення CISA є першим підтвердженням того, що електронні листи федеральних агентств США з Microsoft викрали.
За даними агентства, хакери Midnight Blizzard скористалися деталями для входу в облікові записи, які надсилалися поштою, щоб потрапити в системи клієнтів Microsoft, зокрема й урядових структур.
При цьому в CISA не уточнили, листування з якими саме урядовими структурами змогли викрасти.
- Microsoft неодноразово зазнавала атак від Midnight Blizzard. Корпорація заявляла, що ця група відповідальна за понад 22,8 тисячі кібератак на технологічні компанії. Вона ж причетна до масштабних атак на держустанови США у 2020 році, які провели через програмне забезпечення компанії SolarWinds. Також Midnight Blizzard звинувачували у зламі поштового клієнта Outlook.
- У січні 2024 року Microsoft заявила про нову хакерську атаку з боку Midnight Blizzard. Сліди атаки виявили 12 січня, а відбулася вона в листопаді минулого року.
- У березні Microsoft звинуватила Midnight Blizzard у повторній атаці.