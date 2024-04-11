«Як я міг його збити?» На засіданні ВРП показали відео з місця ДТП за участю судді Тандира

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Getty Images / «Бабель»

На засіданні Вищої ради правосуддя показали відео з місця смертельного ДТП за участі судді Олексія Тандира — у травні 2023 року він збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Це відео з бодікамери правоохоронниці, яка була на блокпості біля місця аварії.

Про це йдеться у трансляції ВРП.

На кадрах видно, як суддя Олексій Тандир відчиняє двері машини з місця водія та каже: «Когось збив? Когось збив, так?». Після цього підходить до тіла збитого нацгвардійця та хапається за голову: «Як я міг його збити?».

Тандир декілька разів перепитав у правоохоронниці, чи «збив він когось». Потім суддя заявив, що не знає, за що його закрили в кайданки, і додав, що вважає патрульних «упередженими людьми». Під час розмови патрульні зазначили, що суддя має ознаки алкогольного спʼяніння. Правоохоронниця сказала, що від Тандира пахне перегаром, на що він відповів: «Я знаю».

На питання, чи керував Тандир транспортним засобом, він відповів: «Не знаю». Далі він стверджував, що є тільки власником машини й пасажиром, а не водієм.

Що передувало

26 травня 2023 року голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер. Після аварії Тандир перебуває в СІЗО. Його справу слухають у Святошинському суді Києва. Тандиру загрожує до 10 років увʼязнення.

Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану спʼяніння на момент ДТП.

15 грудня 2023 року «Бабель» дізнався, що Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця. 20 грудня суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира, що на його банківському рахунку. В арешті квартири і паркомісця, які Тандир переписав на дружину, суд відмовив.

До 2 червня 2024 року Тандир перебуватиме під вартою.