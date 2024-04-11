Росіяни вдарили авіабомбами по ТЕЦ у Сумах та артилерією по області. Є поранені

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Сьогодні після 16 години росіяни вдарили керованими авіаційними бомбами по ТЕЦ у Сумах.

Про це повідомили Сумська ОВА.

Попередньо, внаслідок атаки на ТЕЦ, люди не постраждали. На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки удару уточнюють.

Також близько 12:00 ворог обстріляв Есманську громаду Шосткинського району — попередньо, зі ствольної артилерії. Поранення отримали 30-річний чоловік та 71-річна жінка, їх доправили до Глухівської лікарні.

Вже о другій годині дня росіяни атакували Ворожбянську громаду, поранень дістали 16-річний підліток та його 36-річна матір, повідомили у прокуратурі Сумщини. Пошкоджені транспортні засоби, приватні домоволодіння та лінії електропередач. Прокурори документують наслідки обстрілів.

Сьогодні вночі росіяни масовано атакували Україну ракетами й дронами. Цілилися в енергетичну інфраструктуру. Сили ППО збили 57 повітряних цілей із 82 — серед них 18 ракет і 39 безпілотників.

В «Укренерго» заявили про ураження підстанцій і обʼєктів генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях. У ДТЕК також повідомили, що удари серйозно пошкодили обладнання двох теплоелектростанцій ДТЕК.

Крім того, росіяни повністю знищили найпотужнішу на Київщині Трипільську ТЕС, а «Центренерго» втратило 100% генерації внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру.

Обстріли продовжилися і вдень. Зокрема, росіяни вдарили по Миколаєву. За останніми даними, внаслідок атаки там загинуло четверо мирних жителів, ще пʼятеро постраждали.

Попередні атаки на українську енергетику

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Окупанти запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня росія завдала масштабного ракетного авіаудару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог застосував 99 ракет і дронів. Тоді пошкодило енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.