Україна і Латвія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки

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Президенти України й Латвії Володимир Зеленський і Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню безпекову угоду.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Латвія зобовʼязалася надавати Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку та взяла на себе десятирічні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях. Також Латвія сприятиме вступу України до Євросоюзу і НАТО.

«Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика і прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу і незалежність», — написав український президент.