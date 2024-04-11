Україна і Латвія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президенти України й Латвії Володимир Зеленський і Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню безпекову угоду.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Латвія зобовʼязалася надавати Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку та взяла на себе десятирічні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях. Також Латвія сприятиме вступу України до Євросоюзу і НАТО.
«Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика і прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу і незалежність», — написав український президент.
- Україна вже підписала двосторонні безпекові угоди з Фінляндією, Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Данією і Францією. Усі вони передбачають військову й економічну підтримку та мають термін дії у десять років.