Парламент доручив уряду розробити законопроєкт про ротації та схвалити постанову про виплати військовим

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Верховна Рада доручила Кабінету міністрів найближчим часом внести законопроєкт про ротацію та ухвалити постанову про одноразову виплату — 70 тисяч — для військових, які виконують бойові завдання на передовій.

Про це повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

За постанову проголосував 321 депутат.

Тепер уряд має розробити й внести на розгляд парламенту законопроєкти про вдосконалення механізмів ротації військових в умовах воєнного стану, їхнього звільнення з військової служби та медико-соціальної реабілітації.

І водночас розробити й ухвалити нормативно-правові акти щодо умов, розмірів і порядку виплат винагород військовим, зокрема одноразової винагороди в розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 днів тим, хто під час воєнного стану виконує бойові завдання на передовій.