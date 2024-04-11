Bloomberg: Іран може вдарити по Ізраїлю найближчими днями
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / Mohsen Taleb
Сполучені Штати та їхні союзники вважають, що Іран може завдати удару по Ізраїлю ракетами великої дальності або безпілотниками. Цілями будуть військові чи урядові обʼєкти — це, імовірно, відповідь на ізраїльський удар по іранському консульству в сирійському Дамаску.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Напад Ірану, імовірно, відбудеться найближчими днями. Американська й ізраїльська розвідка розглядають питання іранського удару в контекті не «якщо», а «коли».
Розвідки США і Заходу зазначають, що напад іранських сил не обовʼязково відбуватиметься з півночі — з Лівану, де перебуває союзник Тегерану «Хезболла». Ізраїль погодується з цим.
Водночас ізраїльські посадовці вже заявили, що якщо Іран атакує ізраїльську територію, то Ізраїль зробить те ж саме з іранською.
Іноземні дипломатичні місії вже готуються до можливих ударів — створюють плани евакуації на випадок непередбачених обставин, думають над поставками генераторів і супутникових телефонів
Президент США Джо Байден на тлі ескалації між Іраном та Ізраїлем заявив, що Вашингтон підтримуватиме ізраїльську безпеку, яка під загрозою через Іран і його ставлеників.
Передісторія
Атака на консульство Ірану в Дамаску сталась вранці 1 квітня. Тоді загинули два іранські генерали і пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції.
Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону і привів у готовність підрозділи й резерв. Тоді ж премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.
- 10 квітня верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль «має бути й буде покараний» за напад на посольство країни в Сирії.