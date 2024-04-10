Німеччина передає Україні 400 електрогенераторів на тлі російських атак по енергетиці

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Уряд Німеччини постачає Україні близько 400 генераторів на тлі російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.

«Нещодавні російські авіаудари зруйнували та пошкодили електростанції в Україні. Мільйони людей, особливо в Сумах і Харкові, залишилися тимчасово без електрики. Уряд Німеччини постачає близько 400 генераторів, аби зміцнити Україну в боротьбі з російською агресією», — написали в посольстві.

Напередодні у Євросоюзі заявили, що Австрія, Німеччина, Швеція та Нідерланди екстрено нададуть Україні 157 електрогенераторів. Крім того, ЄС також передасть 10 генераторів високої потужності з власних стратегічних запасів. Кожен з таких генераторів, які Україні передають європейські партнери, здатний забезпечити електроенергією, наприклад, цілу лікарню в надзвичайній ситуації.

Атаки на українську енергетику

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Окупанти запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У результаті атаки на Дніпропетровщині, Одещині та Донеччині вводили екстрені та стабілізаційні відключення світла.

У ніч на 29 березня росія завдала потужного ракетного авіаційного удару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог застосував різні типи ракет і ударні дрони, загалом — 99 засобів повітряного нападу. Тоді пошкодило енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.