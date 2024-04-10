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Дрони й гвинтівки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Німецький уряд 10 березня оновив перелік військової допомоги, яку Німеччина надає Україні.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Ось повний перелік вмісту нового пакету військової підтримки:

Німеччина надає допомогу Україні за рахунок поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів федерального уряду.