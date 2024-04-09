Після інциденту з повісткою журналісту «Слідства.Інфо» начальника ТЦК у Києві перевели на нижчу посаду

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Начальника Соломʼянського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Києві перевели на нижчу посаду після скандалу з повісткою для журналіста «Слідства.Інфо».

Про це повідомив Генштаб у відповіді на запит «Української правди».

«Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України, начальника Соломʼянського територіального центру комплектування та соціальної підтримки після інциденту з журналістом «Слідства.Інфо» переведено на інше місце служби», — заявили у Генштабі.

Там пояснили, що начальника ТЦК переведуть на нижчу посаду одного з бойових підрозділів Збройних сил України.

Скандал з журналістом «Слідства.Інфо»

Журналіст «Слідства.Інфо» Євгеній Шульгат 4 квітня оприлюднив розслідування про те, що дружина очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру у столичному житловому комплексі преміум-класу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйона гривень, хоча її ринкова її вартість перевищує 20 мільйонів.

«Слідство.Інфо» каже, що офіційного заробітку на цю квартиру Вітюку не вистачило б. Водночас його дружина Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. В СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.

Після цього агенція журналістських розслідувань заявила, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому журналісту Шульгату за вказівкою працівника СБУ. У такий спосіб спецслужбовці нібито хотіли «покарати» розслідувача.

У пресслужбі СБУ сказали, що перевіряють цю інформацію спільно з Міноборони та Генштабом ЗСУ. Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом інциденту. У командуванні Сухопутних військ заявили, що проводять службову перевірку, щоб встановити всі обставини події. Службову перевірку доручив провести й головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

9 квітня голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка від виконання посадових обовʼязків після розслідування журналістів «Слідства. Інфо».