НАЗК розпочало моніторинг способу життя голови АМКУ Кириленка. Журналісти знайшли в нього незадеклароване майно

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка. Раніше журналісти знайшли в нього незадеклароване майно.

Про це НАЗК повідомило «Радіо Свобода».

Перевірку майнового стану Кириленка проводить Управління проведення моніторингу способу життя та контролю НАЗК. Її розпочали через розслідування журналістів програми «Схеми» («Радіо Свобода»).

Раніше журналісти виявили в родини очільника АМКУ нерухомість на загальну суму 70 мільйонів гривень, яка зʼявилася упродовж 2020—2023 років. Тепер антикорупційні органи вивчають подробиці походження майна. Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 кв. м офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.

Також після розслідування Кириленко задекларував квартиру, яку раніше не вказував як свою власність. Йдеться про 4-кімнатну квартиру на 200 кв. м у Києві, її орієнтовна вартість — 6,2 мільйона гривень. Квартира оформлена на 77-річну бабусю дружини Кириленка. Як зʼясували «Схеми», сімʼя там мешкає щонайменше з 2020 року.