Окупанти розстріляли українських військовополонених на Херсонщині. Правоохоронці розпочали розслідування
- Автор:
- Олександра Амру
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Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині. У Херсонській обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
7 квітня 2024 року російські Telegram-канали публікували відео, де російські військові розстрілюють трьох полонених українських бійців. Ймовірно, на той момент вони вже були мертві, оскільки не рухались.
В описі під відео зазначили, що це сталося поблизу Кринків Херсонської області.
- Це вже пʼятий, з лютого, оприлюднений випадок розстрілу військовополонених. Перший випадок стався біля села Веселе (Бахмутський район) — там убили двох військових, другий — на позиції «Зеніт» в Авдіївці, де, ймовірно, розстріляли шістьох військових 110 бригади ЗСУ. Третій — поблизу Роботиного (убили трьох українських захисників). А 25 лютого зʼясувалося, що російські військові вчергове розстріляли українських військовополонених «на камеру». Момент страти засняв коптер. Уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець вказує, що вбили щонайменше сімох полонених.
- Кількість встановлених фактів убивств українських військовополонених російськими окупантами зросла з листопада 2023 року. Від початку повномасштабної війни правоохоронці задокументували 45 фактів вбивств військовополонених. Ці випадки розслідують у межах 19 кримінальних проваджень.