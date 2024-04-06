ГУР: У Ростовській області росії підірвали нафтопровід — обʼєкт працював на війська рф

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У ніч на 6 квітня в районі російського міста Азов (Ростовська область) підірвали нафтопровід, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідників, через трубопровід окупанти перекачували нафтопродукти з місцевої нафтобази в танкери у припортовій території «Азовського морського порту». Тепер завантаження танкерів припинено на невизначений термін. Розвідка зазначає, що цей обʼєкт працював на війська рф.