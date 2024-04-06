ГУР: У Ростовській області росії підірвали нафтопровід — обʼєкт працював на війська рф
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У ніч на 6 квітня в районі російського міста Азов (Ростовська область) підірвали нафтопровід, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними розвідників, через трубопровід окупанти перекачували нафтопродукти з місцевої нафтобази в танкери у припортовій території «Азовського морського порту». Тепер завантаження танкерів припинено на невизначений термін. Розвідка зазначає, що цей обʼєкт працював на війська рф.
- Україна з березня 2024 року посилила атаки дронів на нафтопромисловість росії. Було атаковано понад 10 великих нафтопереробних заводів, серед яких завод компанії «Лукойл» і ТАНЕКО. Через це в росії почалося різке зниження виробництва бензину (випуск впав щонайменше на 7,4%).
- 22 березня видання Financial Times писало, що США навіть закликали Україну припинити напади на російську енергетичну інфраструктуру, оскільки це може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати атаки на українську енергетику у відповідь.
- На початку квітня Reuters писало, що санкції США заважають росії ремонтувати нафтопереробні заводи.