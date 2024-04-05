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Збільшення флоту і ППО. У Норвегії створили «історичний» план посилення оборони

Автор:
Ліза Бровко
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7th Army Training Command / Flickr

Уряд Норвегії запропонував парламенту подвоїти витрати на оборону протягом наступних 12 років — від сьогодні до 2036 року. Планують посилити всі види Збройних сил і збільшити кількість особового складу.

Про це йдеться в урядовому пресрелізі.

Довгостроковий план включає витрати в 1,624 трильйона норвезьких крон (майже $151 мільярд) на 12 років, тобто суму збільшать на 600 мільярдів норвезьких крон (приблизно $60 мільярдів).

Ось що ще включає урядовий план:

Водночас у Норвегії хочуть інвестувати в інфраструктуру для освітньої спроможності, збільшити кількість персоналу військової інфраструктури.

«Оскільки наше безпекове середовище погіршується, нам треба витрачати більше на оборону... Норвегія перебуває в унікальному становищі, щоб вжити заходів. Норвезька модель забезпечення прибутку для суспільства з наших природних ресурсів дозволяє збільшити витрати на національну безпеку без скорочення державних послуг», — зазначив міністр фінансів Трюгве Слагсволд Ведум.

І додав, що інвестиції в оборону принесуть користь країні, зокрема це створить нові робочі місця. До того ж довгостроковий план уряду допоможе досягти ключових цілей НАТО.