Після розмови Нетаньягу і Байдена Ізраїль дозволив доставку додаткової гумдопомоги в Газу

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Ізраїль дозволив відкрити додаткові шляхи для доставки гуманітарної допомоги в сектор Гази.

Відповідне рішення кабінет безпеки Ізраїлю ухвалив незабаром після розмови премʼєра країни Біньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом, пише The Times of Israel.

Байден і Нетаньягу 4 квітня обговорили атаку ЦАХАЛ у центральній частині Гази, через яку загинули семеро співробітників гуманітарної організації World Central Kitchen.

Президент США під час розмови «чітко дав зрозуміти» Нетаньягу, що Ізраїлю необхідно оголосити й здійснити низку конкретних кроків, спрямованих на нівеляцію шкоди цивільному населенню, покращення гуманітарної ситуації в секторі Гази та задля безпеки працівників гуманітарних організацій.

Після цього Ізраїль оголосив, що тимчасово відкриє порт Ашдод для гуманітарних вантажів і вперше відкриє контрольно-пропускний пункт Ерез на півночі сектора Гази після того, як він був значно пошкоджений під час терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня.

Ізраїль також збільшить обсяги допомоги з боку Йорданії, що переміщується через КПП «Керем — Шалом».

У Білому дома рішення Ізраїлю привітали й зазначили, що США готові до співпраці із союзниками для збільшення обсягів гуманітарної допомоги мешканцям сектора Гази «найближчими днями і тижнями».