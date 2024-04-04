Суддю Олексія Тандира залишили в СІЗО ще на два місяці

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Святошинський райсуд Києва на засіданні 4 квітня продовжив Олексію Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 червня 2024 року. Його обвинувачують у пʼяній смертельній ДТП.

Про це із судової зали повідомила кореспондентка «Суспільного».

Адвокати також звернулися до суду з клопотанням випустити їхнього підзахисного з-під варти. Аргументували це тим, що Тандир хоче мобілізуватися до війська.

«Тандир Олексій Віталійович є офіцером запасу. Суспільний інтерес був закріплений тим, що Тандир мав би замінити того хлопця і захищати. Тандира було визначено обмежено придатним у мирний час і придатним у воєнним», — сказав адвокат Тандира Олег Юрченко на засіданні суду.

Своє бажання воювати Олексій Тандир висловив ще три місяці тому — у грудні 2023 року.